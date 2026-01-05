Scalatrice bloccata sulla cascata di ghiaccio nel Torinese | si calano dall'elicottero per salvarla

Una scalatrice è rimasta intrappolata sulla cascata di ghiaccio non ancora formata a Ceresole Reale, nel Torinese. La situazione ha richiesto l’intervento di un elicottero, che si è calato per soccorrerla e metterla in sicurezza. Le operazioni di salvataggio sono in corso, con attenzione alle condizioni del ghiaccio e alla sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Una scalatrice è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio non ancora perfettamente formato a Ceresole Reale, nel Torinese. E' stata salvata dall'elisoccorso con un principio di ipotermia.

