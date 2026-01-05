Sassuolo si prepara ad accogliere la fiamma olimpica

Giovedì 8 gennaio, Sassuolo sarà attraversata dalla Fiamma Olimpica, accompagnata dalla Carovana ufficiale, nel percorso verso i Giochi di Milano–Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di condivisione dei valori dello sport, della pace e dell’amicizia tra le nazioni, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di grande significato simbolico e culturale.

Giovedì 8 gennaio la Fiamma Olimpica, accompagnata dalla Carovana ufficiale, attraverserà il territorio comunale di Sassuolo nel suo lungo viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Leggi anche: Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica; Rimini si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica: il velista Filippo Baldassari tra i tedofori. Arriva la fiamma olimpica, ecco il programma dei tedofori reggiani. VIDEO - Il pomeriggio dell’8 gennaio, il fuoco di Olimpia transiterà nell’esagono e Reggio si prepara a festeggiare un momento che rien ... reggionline.com Il Sassuolo si prepara ad abbracciare due nuovi acquisti: visite in corso per Idzes e Candé - Secondo quanto riporta Sky Sport, proprio in questi minuti i due difensori Jay Idzes e Fali Candé stanno infatti svolgendo le visite mediche ... m.tuttomercatoweb.com Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi Il Sassuolo continua la preparazione, ma la scena se la prende un’iniziativa che col campo c’entra poco - facebook.com facebook Milan-Sassuolo: il pubblico risponde presente San Siro si prepara in grande stile x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.