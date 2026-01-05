Sassuolo si prepara ad accogliere la fiamma olimpica

Giovedì 8 gennaio, Sassuolo sarà attraversata dalla Fiamma Olimpica, accompagnata dalla Carovana ufficiale, nel percorso verso i Giochi di Milano–Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di condivisione dei valori dello sport, della pace e dell’amicizia tra le nazioni, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di grande significato simbolico e culturale.

Giovedì 8 gennaio la Fiamma Olimpica, accompagnata dalla Carovana ufficiale, attraverserà il territorio comunale di Sassuolo nel suo lungo viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

