Sassuolo-Juventus possibile riposo per Coinceicao e Kelly

Da stilejuventus.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio contro il Lecce, la Juventus si prepara per il prossimo impegno infrasettimanale. La sfida contro il Sassuolo potrebbe vedere un riposo per Coinceicao e Kelly, a seconda delle scelte dell’allenatore. La squadra si concentra sull’obiettivo di migliorare i risultati e mantenere la posizione in classifica, affrontando una partita importante per il prosieguo del campionato.

Dopo il pareggio rimediato contro il Lecce di sabato sera, la Juventus è già pronta a tornare in campo per il prossimo turno infrasettimanale. Gli uomini di Spalletti si recheranno a breve a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo, reduce dal pareggio con il Parma. I pochi giorni di riposo potrebbero indurre il mister a fare a meno di due giocatori usciti non al meglio dall’ultima partita casalinga: Lloyd Kelly e Francisco Coinceicao Problemi muscolare per i due. Nonostante i controlli già effettuati abbiano escluso possibili lesioni, lo staff medico della Juventus sembrerebbe puntare la strada della prudenza in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.comImmagine generica

