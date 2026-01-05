Sassuolo-Juventus possibile riposo per Coinceicao e Kelly

Dopo il pareggio contro il Lecce, la Juventus si prepara per il prossimo impegno infrasettimanale. La sfida contro il Sassuolo potrebbe vedere un riposo per Coinceicao e Kelly, a seconda delle scelte dell’allenatore. La squadra si concentra sull’obiettivo di migliorare i risultati e mantenere la posizione in classifica, affrontando una partita importante per il prosieguo del campionato.

Dopo il pareggio rimediato contro il Lecce di sabato sera, la Juventus è già pronta a tornare in campo per il prossimo turno infrasettimanale. Gli uomini di Spalletti si recheranno a breve a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo, reduce dal pareggio con il Parma. I pochi giorni di riposo potrebbero indurre il mister a fare a meno di due giocatori usciti non al meglio dall’ultima partita casalinga: Lloyd Kelly e Francisco Coinceicao Problemi muscolare per i due. Nonostante i controlli già effettuati abbiano escluso possibili lesioni, lo staff medico della Juventus sembrerebbe puntare la strada della prudenza in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti.

Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario - Reduci entrambe da un pareggio nell'ultimo turno di campionato, Sassuolo e Juventus sono pronte ad affrontarsi in un match valido per la 19esima giornata di Serie A. msn.com