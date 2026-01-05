Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Sassuolo-Juventus, l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Allo stadio Mapei Stadium si affrontano due squadre con obiettivi diversi, in una sfida che può offrire indicazioni sulla classifica e sulle strategie future. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Martedì sera al Mapei Stadium la Juventus è ospite del Sassuolo nell’ultimo turno del girone d’andata. I bianconeri non sono andati oltre il pari nel weekend contro il Lecce, anche per via del rigore sbagliato da David, ma hanno comunque agganciato la Roma al quarto posto. La Vecchia Signora cerca la terza vittoria di fila . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sassuolo juventus marted236 06 gennaio 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Sassuolo-Juventus (martedì 06 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sassuolo-Juventus (martedì 06 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Pisa-Como (martedì 06 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

sassuolo juventus marted236 06Sassuolo-Juventus pronostico e quote: la chicca sul match - Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per il 19° turno di campionato. calciomercato.com

sassuolo juventus marted236 06Sassuolo-Juventus: formazioni e orari tv - Grosso tocca quota 400 panchine e sogna lo sgambetto alla sua ex squadra ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.