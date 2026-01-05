Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Sassuolo-Juventus, l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Allo stadio Mapei Stadium si affrontano due squadre con obiettivi diversi, in una sfida che può offrire indicazioni sulla classifica e sulle strategie future. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Martedì sera al Mapei Stadium la Juventus è ospite del Sassuolo nell’ultimo turno del girone d’andata. I bianconeri non sono andati oltre il pari nel weekend contro il Lecce, anche per via del rigore sbagliato da David, ma hanno comunque agganciato la Roma al quarto posto. La Vecchia Signora cerca la terza vittoria di fila . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

