Sassuolo-Juventus | formazioni e orari tv

Il match tra Sassuolo e Juventus si svolgerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 5 gennaio 2026. Di seguito, le formazioni ufficiali e gli orari di trasmissione in tv, per seguire l'incontro in modo semplice e preciso. Una partita importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti nel campionato.

Reggio Emilia, 5 gennaio 2026 - La Juventus va a caccia al Mapei Stadium della prima vittoria nel 2026. In occasione della 19esima giornata di Serie A, i bianconeri proveranno a mettersi alle spalle la delusione per il pareggio interno con il Lecce. Di fronte ecco il Sassuolo, che è reduce da quattro gare nelle quali ha raccolto solo tre punti. Per la formazione di mister Fabio Grosso (ex di turno, che proprio contro Madama tocca a quota 400 panchine), questo sarà il primo impegno di un trittico di fuoco, dato che gli emiliani dopo la Vecchia Signora sfideranno Roma e Napoli. I precedenti . Il Sassuolo è rimasto senza segnare nell'ultima sfida contro la Juventus (0-3, il 16 gennaio 2024) e non ha mai mancato la via della rete in due match di fila contro i bianconeri nella competizione; inoltre, nelle due gare contro la Juventus disputate da squadra neopromossa (nella stagione 20132014), i neroverdi hanno un punteggio aggregato a sfavore di 7-1.

