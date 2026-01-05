Per la sfida tra Sassuolo e Juventus, Miretti è il favorito per sostituire Conceicao a centrocampo. Sul fronte degli esterni, si registra un ballottaggio tra diverse opzioni, con Spalletti che valuterà le scelte finali in vista della partita di domani. La rosa bianconera si prepara a un impegno importante, con alcune decisioni ancora da definire per ottimizzare la formazione.

Sassuolo Juve, Miretti è il favorito per sostituire Conceicao. Possibile panchina per Cambiaso. Pronto Cabal al suo posto. Le ultime sui bianconeri. In vista della sfida Sassuolo Juve, continuano ad arrivare indicazioni importanti sulle possibili scelte di formazione dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sulle condizioni di alcuni giocatori chiave e sui ballottaggi ancora aperti. La gara Sassuolo Juve rappresenta un passaggio delicato per i bianconeri, chiamati a dare continuità ai risultati e a confermare i progressi visti nelle ultime uscite.

Sassuolo Juve, questo giocatore favorito per sostituire Conceicao. E sugli esterni c'è un ballottaggio. Le possibili scelte di Spalletti per domani

