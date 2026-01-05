Sanremo abortisti in piazza contro la campana per i bimbi mai nati
A Sanremo, si sono svolte manifestazioni di protesta contro la decisione del vescovo Suetta di far suonare quotidianamente alle 20:00 una campana dedicata ai
Protesta contro la decisione del vescovo Suetta di far suonare tutti i giorni alle 20:00 una campana per i ''bimbi mai nati''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto: polemiche per l’iniziativa del vescovo
Leggi anche: A Sanremo la ‘campana dei bimbi non nati’: polemica contro la scelta del vescovo
Sanremo, protesta degli studenti contro la campana anti-aborto - Sanremo, un centinaio di studenti nella provincia di Imperia in corteo contro l’iniziativa del vescovo Suetta di far suonare la campana per i bimbi non nati a ... ilsecoloxix.it
Sanremo, corteo di studenti e collettivi contro la campana di Suetta - La voce delle studentesse: «Quei rintocchi sono un giudizio nei confronti di chi ha preso una decisione delicata e difficile» ... riviera24.it
Campana anti-aborto, studenti in piazza a Sanremo per dire 'no' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com
SANREMO prima protesta contro la campana del vescovo Suetta. Oggi alle 10 in piazza Colombo scendono in piazza gli studenti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.