Sanremo 2026 Samira Lui spiazza | Me ne vado la reazione di Gerry
Le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026 hanno alimentato molte aspettative, soprattutto riguardo alla possibile partecipazione di Samira Lui. Tuttavia, la cantante ha sorpreso tutti annunciando il suo abbandono, lasciando spazio a molte riflessioni e speculazioni. La reazione di Gerry, che ha commentato l'addio, aggiunge un ulteriore elemento di interesse a questa vicenda ancora tutta da svelare.
Le voci sulla possibile presenza di Samira Lui al Festival di Sanremo 2026 continuavano a rincorrersi da settimane. Ipotesi, indiscrezioni, retroscena mai confermati che hanno alimentato il dibattito sul futuro televisivo della showgirl friulana. Ora, però, è arrivata una smentita chiara, netta e pubblica. Il siparietto in diretta che chiude il caso Sanremo. A mettere definitivamente la parola fine ai rumors è stata la stessa Samira Lui durante una recente puntata de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nel corso della trasmissione, un siparietto ironico tra i due ha riportato l’attenzione proprio sull’ipotesi Sanremo, trasformando una battuta in una vera e propria smentita. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: “No, ho male ai piedi, per quello me ne vado”: Samira Lui smentisce la sua presenza a Sanremo 2026
Leggi anche: Samira Lui verso Sanremo 2026? Spunta la reazione dello staff di De Martino
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Vai a Sanremo con Conti?”, lei replica e spiazza tutti; Sanremo 2026, tramonta l'ipotesi Samira Lui: Conti pensa a Delogu, D'Urso e Pausini; Samira Lui dopo piazza del Campo potrebbe andare a Sanremo: cosa ne pensa Berlusconi; Samira Lui, esame superato: il suo show è un successo (e Sanremo è nell’aria).
