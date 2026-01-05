Sanremo 2026 la friulana Samira Lui smentisce | Non sarò all’Ariston
Samira Lui, giovane showgirl friulana, chiarisce le voci sulla sua partecipazione a Sanremo 2026, affermando di non essere coinvolta come co-conduttrice né di avere impegni legati all’Ariston. La sua precisazione mette fine alle speculazioni circolate nelle ultime settimane, confermando che non sarà presente alla prossima edizione del festival.
Nessuna co-conduzione e nessun impegno all’Ariston. A porre fine a tutte le illazioni sulla sua partecipazione alla più famosa kermesse musicale italiana, è stata proprio Samira Lui, showgirl friulana, tra i volti emergenti della televisione nazionale. Samira ha smentito ogni coinvolgimento con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
