Samira Lui, giovane showgirl friulana, chiarisce le voci sulla sua partecipazione a Sanremo 2026, affermando di non essere coinvolta come co-conduttrice né di avere impegni legati all’Ariston. La sua precisazione mette fine alle speculazioni circolate nelle ultime settimane, confermando che non sarà presente alla prossima edizione del festival.

Nessuna co-conduzione e nessun impegno all’Ariston. A porre fine a tutte le illazioni sulla sua partecipazione alla più famosa kermesse musicale italiana, è stata proprio Samira Lui, showgirl friulana, tra i volti emergenti della televisione nazionale. Samira ha smentito ogni coinvolgimento con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Sanremo 2026, la friulana Samira Lui smentisce: “Non sarò all’Ariston”

