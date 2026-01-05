sanguinetti era importante ripartire punti che valgono tanto

Giovanni Sanguinetti ha appena disputato un'altra prestazione di livello, confermando il suo ruolo importante in questa stagione. Per i tifosi di Modena, l’incertezza sul suo futuro, con molte possibilità di un trasferimento a Perugia, desta qualche riflessione. La sua esperienza e le sue qualità sono elementi che valgono molto in un contesto di crescita e competitività.

Giovanni Sanguinetti ha giocato l’ennesima partita di altissima qualità della sua stagione, e certo i tifosi di Modena si stanno iniziando a mangiare le mani per la quasi certezza di vederlo vestire la maglia di Perugia la prossima stagione. Intanto però Sanguinetti è qui, e commenta così il 3-1 su Padova: "Per noi era molto importante ripartire subito dopo l’eliminazione in Coppa Italia. In più erano un po’ di stagioni che perdevamo qui a Padova, un campo difficile per noi ma non solo per noi. Nel primo set si sono ripresentate delle difficoltà già vissute in passato". Quanto vale questa vittoria? "Sono tre punti che valgono tanto per noi, per rimanere in ritmo dopo la striscia di vittorie che si era interrotta a Piacenza, un grande rammarico per noi non solo per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

