San Siro applaude Matteo Lavelli il baby pocho che Chivu ha fatto esordire contro il Bologna

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima partita tra Inter e Bologna, San Siro ha osservato con attenzione l'ingresso di Matteo Lavelli, il giovane calciatore chiamato in campo da Chivu. Il suo debutto, nel contesto di una sfida importante, ha suscitato un gesto di apprezzamento tra i tifosi presenti. Lavelli, noto come

Nel finale di Inter-Bologna, San Siro ha applaudito l'ingresso in campo di un giovanissimo calciatore: Matteo Lavelli. Classe 2006 ha compiuto il suo esordio ufficiale in Serie A grazie a Chivu, che lo aveva già fatto debuttare ai tempi della Primavera nerazzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il “pocho” Lavelli ha esordito a San Siro: ecco chi è il classe 2006

Leggi anche: Lavelli: “Che emozione l’esordio. Da interista San Siro è lo stadio più bello”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

san siro applaude matteoSan Siro applaude Matteo Lavelli, il baby “pocho” che Chivu ha fatto esordire contro il Bologna - Bologna, San Siro ha applaudito l'ingresso in campo di un giovanissimo calciatore: Matteo Lavelli ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.