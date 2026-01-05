San Siro applaude Matteo Lavelli il baby pocho che Chivu ha fatto esordire contro il Bologna
Durante l'ultima partita tra Inter e Bologna, San Siro ha osservato con attenzione l'ingresso di Matteo Lavelli, il giovane calciatore chiamato in campo da Chivu. Il suo debutto, nel contesto di una sfida importante, ha suscitato un gesto di apprezzamento tra i tifosi presenti. Lavelli, noto come
Nel finale di Inter-Bologna, San Siro ha applaudito l'ingresso in campo di un giovanissimo calciatore: Matteo Lavelli. Classe 2006 ha compiuto il suo esordio ufficiale in Serie A grazie a Chivu, che lo aveva già fatto debuttare ai tempi della Primavera nerazzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
