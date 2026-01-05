San Quirico lavori a una condotta idrica | Epifania senz’acqua | Le vie interessate

Ireti informa che, a causa di lavori urgenti su una condotta idrica in Via Girolamo Gastaldi a San Quirico, si prevedono interruzioni dell’erogazione dell’acqua per il giorno 6 gennaio 2026. La riparazione è necessaria per garantire la sicurezza e il ripristino del servizio. Si consiglia di pianificare eventuali esigenze idriche anticipate e di seguire eventuali aggiornamenti sulle tempistiche di ripristino.

Genova – Ireti comunica che, a causa di lavori urgenti che si sono resi necessari per la riparazione di una condotta idrica in Via Girolamo Gastaldi, domani (6 gennaio 2026).

