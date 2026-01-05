San Giovanni Domani la Befana dei Vigili del Fuoco

Domani, 6 gennaio, il centro storico di San Giovanni Valdarno accoglierà la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento che coinvolge bambini e famiglie, offrendo un momento di festa e condivisione nel rispetto delle tradizioni locali. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta un’occasione per condividere un momento di convivialità e solidarietà nel cuore della comunità.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Domani pomeriggio, martedì 6 gennaio, il centro storico di San Giovanni Valdarno ospiterà uno degli eventi più attesi dai bambini e dalle famiglie: la Befana dei Vigili del Fuoco. La celebre "vecchietta" si calerà dal Palazzo d'Arnolfo, simbolo storico della città, per distribuire caramelle e cioccolatini ai più piccoli, regalando sorrisi, sorpresa e meraviglia. La Befana è una figura tradizionale italiana legata al folclore e alle celebrazioni dell'Epifania. Secondo la leggenda, una vecchietta solitaria che incontrò i Re Magi mentre cercavano Gesù Bambino, non potendo seguirli, decise di portare comunque doni ai bambini lungo il cammino.

La Befana porta la neve: spostate le feste a Riccione e San Giovanni in Marignano - Il maltempo previsto per la Befana ha scombussolato un po' l'agenda degli appuntamenti per i più piccoli a Riccione e San Giovanni in Marignano. chiamamicitta.it

Befana e maltempo. Cambio di programma per diversi eventi nel riminese - La tradizionale festa della Befana a Riccione Paese, in programma martedì 6 gennaio, è confermata e si svolgerà interamente al coperto. msn.com

