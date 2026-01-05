Samsung al CES 2026 | tra schermi trasparenti TV enormi e IA ovunque

A CES 2026, Samsung presenta innovazioni che integrano l’intelligenza artificiale in prodotti pratici e funzionali, come schermi trasparenti e grandi display. Dopo un 2025 ricco di sviluppi nel campo delle chatbot e delle creazioni digitali, l’attenzione si sposta su soluzioni che migliorano l’esperienza quotidiana e l’interazione con la tecnologia. Questo approccio sottolinea un percorso verso dispositivi più utili e integrati nel nostro ambiente.

Dopo un 2025 in cui l'abbiamo vista in tutte le salse, con chatbot, creazione di immagini e gli "agenti", nel 2026 il trend sembra essere quello dell'IA deve integrata nel mondo reale, su prodotti che la usano per qualcosa di concreto e utile. Samsung lancia al CES una gamma di prodotti completa che fa proprio questo, e che unisce le ultime novità con i prodotti già anticipati per presentare la nuova strategia. Lavatrice, frigorifero, TV e persino il robot lavapavimenti: tutti, in un modo o nell'altro, permettono di trasformare domande naturali e richieste in qualcosa che ha effetto pratico nel mondo reale.

Samsung, al CES tanta IA e una nuova tv Micro RGB da 130 pollici - Dalla smart home ai televisori, Samsung ha raccontato a Las Vegas la sua strategia sull’intelligenza artificiale, tra nuovi schermi Micro RGB, una gamma tv ... repubblica.it

CES 2026: Samsung presenta la visione “Companion to AI Living”: l’AI cuore dell’esperienza quotidiana - In occasione di The First Look al CES 2026, Samsung Electronics ha svelato la propria visione strategica “Companion to AI Living”, ponendo l’intelligenza artificiale al centro di ogni aspetto del prop ... cellulare-magazine.it

