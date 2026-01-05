Samb che peccato La beffa arriva nella coda E’ un rigore a rovinare la festa ai rossoblù

Una partita emozionante si conclude con un pareggio tra Bra e Samb, 2-2, dopo una combattuta sfida. La squadra rossoblù si presenta con un 3-5-2, offrendo una prestazione solida, ma un rigore nel finale ha deciso il risultato, impedendo ai tifosi di festeggiare. Di seguito, la cronaca e le valutazioni dei singoli giocatori.

Bra 2 Samb 2 (3-5-2): Renzetti 6,5, Fiordaliso 6,5, De Santis 6, Sgarzerla 6; Lionetti 6 (43' st Di Biase sv), Maressa 6, La Marca 6 (12' st Minaj), Tuzza 6 (31' st Campedelli sv), Rottensteiner 6,5 (12' st Capac 6); Baldini 7, Sinani. A disp. Franzini, Menicucci, Lia, Cannistra, Armostrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini. All. Nisticò 6 SAMB (3-4-1-2): Cultraro 6,5; Zini 6, Dalmazzi 6, Pezzola 5; Zoboletti 6, Bongelli 6,5, Piccoli 6,5, Toure M. 6; Candellori 7,5 (38' st Tosi sv); Eusepi 7 (38 st Tourè N. sv), Konate 5. A disp. Orsini, Grillo, Chelli, LuIli, Sbaffo, Vesprini, Napolitano, Iaiunese.

