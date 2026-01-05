Salvatore scomparso a Volla | nessuna notizia di lui dal 30 dicembre

Da napolitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Volla, si continua a cercare Salvatore Grimaldi, 45 anni, scomparso il 30 dicembre. Da allora, non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione, generando preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno avviato le indagini per rintracciarlo e comprendere le circostanze della sua scomparsa. Restano in attesa di eventuali sviluppi, mentre si invita chi abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine.

Sono giorni di apprensione a Volla per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, 45 anni, di cui non si hanno più notizie da lunedì 30 dicembre.Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo si è allontanato da casa intorno alle 13 a bordo di una Fiat Punto rosso scuro, targa CE378PK, senza più fare. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore: si è allontanato da casa il 30 dicembre

Leggi anche: Ancora nessuna notizia di Nicola Salinetti, scomparso da Garbagnate Milanese da quasi due mesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore: si è allontanato da casa il 30 dicembre.

salvatore scomparso volla nessunaSalvatore scomparso a Volla: nessuna notizia di lui dal 30 dicembre - È alto circa 1 metro e 73, pesa 60 chili e ha numerosi tatuaggi visibili sulle braccia. napolitoday.it

salvatore scomparso volla nessunaAnsia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da giorni - Salvatore Grimaldi, 45 anni, si è allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto rossa e da allora nessuno lo ha più visto e sentito ... internapoli.it

salvatore scomparso volla nessunaVolla, si allontana da casa e scompare: ansia per Salvatore Grimaldi, 45 anni - Intorno alle ore 13 del 30 dicembre scorso, l'uomo si è allontanato volontariamente ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.