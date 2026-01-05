Salvatore scomparso a Volla | nessuna notizia di lui dal 30 dicembre

A Volla, si continua a cercare Salvatore Grimaldi, 45 anni, scomparso il 30 dicembre. Da allora, non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione, generando preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno avviato le indagini per rintracciarlo e comprendere le circostanze della sua scomparsa. Restano in attesa di eventuali sviluppi, mentre si invita chi abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine.

