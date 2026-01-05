Salvatore scomparso a Volla | nessuna notizia di lui dal 30 dicembre
A Volla, si continua a cercare Salvatore Grimaldi, 45 anni, scomparso il 30 dicembre. Da allora, non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione, generando preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno avviato le indagini per rintracciarlo e comprendere le circostanze della sua scomparsa. Restano in attesa di eventuali sviluppi, mentre si invita chi abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine.
Sono giorni di apprensione a Volla per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, 45 anni, di cui non si hanno più notizie da lunedì 30 dicembre.Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo si è allontanato da casa intorno alle 13 a bordo di una Fiat Punto rosso scuro, targa CE378PK, senza più fare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
