Salto con gli sci le donne passano dall’imponenza dei trampolini tedeschi al compatto Villach!
La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26 si avvicina a una tappa importante, con le competizioni che si spostano dai grandi trampolini tedeschi a Villach. Questa fase rappresenta un momento di confronto e crescita per le atlete, evidenziando l’evoluzione dello sport e l’impegno delle protagoniste. Un appuntamento che, pur essendo tra i meno popolari della stagione, conferma l’importanza della disciplina nel panorama sciistico internazionale.
La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci sta per affrontare una delle tappe più impopolari della stagione. Purtroppo per Villach, la località è ormai identificata come l’ ostacolo che sta impedendo la nascita della Tournée dei 4 trampolini femminile. Non è proprio così e non si ha nulla contro il rinomato centro d’allenamento della Carinzia, entrato nel calendario del massimo circuito nel 2023. Cionondimeno, la minuscola struttura denominata Alpen Arena è poco spettacolare. Potrebbe avere la sua legittima tappa in un altro momento dell’anno, ma in Austria permangono tanti problemi organizzativi. 🔗 Leggi su Oasport.it
