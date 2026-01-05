La 74ª Tournée dei 4 trampolini si avvicina alla conclusione a Bischofshofen, con Domen Prevc in testa alla classifica generale. La competizione si presenta incerta, con i principali inseguitori pronti a sfidarsi per la vittoria. La tappa finale si preannuncia come un momento decisivo, capace di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa prestigiosa manifestazione di salto con gli sci.

La settantaquattresima Tournée dei 4 trampolini approccia l’ultima tappa con un vincitore in pectore, quel Domen Prevc che ha un vantaggio di 41,4 punti su Jan Hörl e di 41,7 su Stephan Embacher, rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale della manifestazione più prestigiosa del panorama del salto con gli sci. Non è record e non ci andiamo neppure vicini. Alla vigilia del Dreikönigsspringen (il vero nome dell’appuntamento conclusivo di Bischofshofen, intitolato ai Re Magi) si sono visti saltatori arrivare con un margine anche superiore ai 60 punti rispetto all’inseguitore meno lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, la 74ma Tournée dei 4 trampolini è già storica. O in un senso o nell’altro, Bischofshofen regalerà qualcosa di inedito

