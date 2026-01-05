Salento e Terra Ionica isolate | il grido d’allarme di istituzioni e politica sui trasporti
Le istituzioni e la politica esprimono preoccupazione per l’isolamento della Terra Ionica e del Salento, causato da problemi nei trasporti ferroviari e stradali. Questi disagi evidenziano una criticità strutturale che interessa il Sud della Puglia, compromettendo la connettività e l’accessibilità delle aree. La questione, ormai storica, richiede interventi concreti per migliorare i collegamenti e ridurre il divario territoriale.
LECCE – Un isolamento che non è più solo geografico, ma strutturale. I disagi ferroviari e stradali che stanno colpendo il Sud della Puglia in queste settimane hanno riacceso un dibattito mai sopito: la cronica carenza di collegamenti efficienti tra la Terra Ionica e il Salento. Una questione che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Salento e Terra Ionica “isolate”: il grido d’allarme di istituzioni e politica sui trasporti - Collegamenti lumaca e infrastrutture ferme al palo: il sindaco di Taranto Bitetti e i consiglieri regionali di FdI Pagliaro e Perrini denunciano un gap che penalizza l’economia e il diritto alla mobil ... lecceprima.it
