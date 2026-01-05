I saldi invernali a Massa hanno preso avvio con un'ampia partecipazione, confermando l'interesse dei clienti per le offerte. I negozianti locali si mostrano soddisfatti del debutto, anche se alcuni ritengono che sia troppo presto. La prima giornata ha registrato una buona affluenza, segnando l'inizio di un periodo importante per il commercio della zona.

Massa, 5 gennaio 2025 – Il rito dei saldi ha conquistato le tasche dei massesi già dal primo giorno con una buona affluenza. Così riferiscono riferiscono alcuni commercianti, “anche se è troppo presto per fare un bilancio”. Hanno risposto quasi all’unisono. Alcuni fra di loro hanno fatto emergere alcuni aspetti critici, come Daniela Mastrodomenico, titolare del negozio #Selfie Abbigliamento: “Solitamente le vendite si concentrano nella prima settimana dei saldi e tendono a diminuire in attesa di ulteriori sconti e ribassi. Noi lavoriamo più sul pronto moda – ha spiegato la commerciante –, ormai non si può più puntare sulle collezioni come una volta, anche per evitare di restare con articoli invenduti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saldi, caccia allo sconto: i negozianti massesi soddisfatti per il debutto, “Anche se troppo presto”

