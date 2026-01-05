Russia a Onu | Crimini cinici dagli Usa
La Russia ha condannato gli Stati Uniti per presunti crimini a Caracas, sostenendo che tali azioni siano ingiustificate e ciniche. La polemica si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali, evidenziando le divergenze tra le due nazioni sulle responsabilità e le implicazioni delle recenti operazioni. Questa dichiarazione rappresenta un ulteriore episodio delle dinamiche geopolitiche che caratterizzano il rapporto tra Russia e Stati Uniti.
17.45 "Non c'è, né può esserci, alcuna giustificazione per i crimini cinicamente perpetrati dagli Usa a Caracas. Condanniamo fermamente l'atto di aggressione armata degli Stati Uniti contro il Venezuela, in violazione di tutte le norme del diritto internazionale". Così l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, al Consiglio di Sicurezza. "Chiediamo alla leadership Usa di rilasciare immediatamente il presidente legittimamente eletto di uno Stato indipendente, Nicolas Maduro, e sua moglie", ha detto invocando il "dialogo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
