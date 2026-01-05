Russia a Onu | Crimini cinici dagli Usa

La Russia ha condannato gli Stati Uniti per presunti crimini a Caracas, sostenendo che tali azioni siano ingiustificate e ciniche. La polemica si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali, evidenziando le divergenze tra le due nazioni sulle responsabilità e le implicazioni delle recenti operazioni. Questa dichiarazione rappresenta un ulteriore episodio delle dinamiche geopolitiche che caratterizzano il rapporto tra Russia e Stati Uniti.

Droni russi contro un camion di aiuti dell'Onu: "Crimine di guerra" - Nel convoglio colpito, tra scatole di riso e siringhe sterili, c'era anche un frammento di convinzione che l'aiuto umanitario potesse essere un linguaggio universale. ilgiornale.it

Siria, all'ONU gli USA e la Gran Bretagna accusano la Russia di 'crimini contro l'umanità' - La situazione in Siria è sempre più grave e caotica e a farne le spese sono ovviamente sempre più incessamente i civili, specialmente i bambini indifesi. it.blastingnews.com

Da quando Vladimir Putin ha dato l’ordine di invadere l’Ucraina, in Russia è successo qualcosa: è dilagata la voglia di leggere libri sui crimini delle dittature. È un modo di dissentire in un contesto repressivo: non urli, leggi. Ne parla Cecilia Sala nella puntata - facebook.com facebook

