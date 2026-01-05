Rubio | Non mi importa cosa dice l' ONU Maduro un latitante della giustizia USA – Il video

In questo video, Rubio esprime una posizione forte riguardo alle accuse rivolte a Maduro, definendolo un latitante della giustizia statunitense. Le sue parole sottolineano un disaccordo con le dichiarazioni dell’ONU, che secondo lui non riflettono la realtà dei fatti. Un intervento che evidenzia le tensioni tra le parti e le diverse prospettive sulla situazione politica in Venezuela.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Non mi importa cosa dice l’ONU. L’ONU non conosce di cosa stiamo parlando. Maduro è un narcotrafficante incriminato da una Gran Giuria nel distretto sud di New York. Nicolas Maduro è un narcotrafficante incriminato negli Stati Uniti ed è un latitante della giustizia americana”. Così il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa. Courtesy: X Department of State Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Rubio: Maduro non è Presidente legittimo del Venezuela. Un latitante – Il video Leggi anche: Rubio: Maduro non è Presidente legittimo del Venezuela. Un latitante Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rubio: Non mi importa cosa dice l'ONU. Maduro è un latitante della giustizia USA - Maduro è un narcotrafficante incriminato da una Gran Giuria nel distretto sud ... msn.com

