Rubio | Maduro è un narcotrafficante

Nel contesto delle recenti dichiarazioni, Rubio ha accusato Maduro di essere un narcotrafficante, evidenziando una posizione forte contro il governo venezuelano. Questa affermazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle questioni di sicurezza e politica in America Latina. Le tensioni tra le parti continuano a influenzare le relazioni internazionali, mentre le accuse rimangono al centro dell’attenzione mediatica e politica.

Washington DC, 05 gennaio 2026 – “Non mi importa cosa dice l’ONU. L’ONU non conosce di cosa stiamo parlando. Maduro è un narcotrafficante incriminato da una Gran Giuria nel distretto sud di New York. Nicolas Maduro è un narcotrafficante incriminato negli Stati Uniti ed è un latitante della giustizia americana”. Così il Segretario di Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

