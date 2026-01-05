Rubio il viceré che si gioca tutto sul Venezuela

Marco Rubio, noto politico statunitense in attesa di una possibile candidatura alla presidenza, ha recentemente assunto un nuovo incarico legato al Venezuela. Questa nomina rappresenta un passo importante nel suo impegno su questioni di politica internazionale e relazioni con il paese sudamericano. Con un ruolo che richiederà attenzione e dedizione, Rubio si prepara a approfondire temi di grande rilevanza per la regione e per gli Stati Uniti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.