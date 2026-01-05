Rsa Anni Azzurri carenze già segnalate nel 2022 L' Ulss 3 | Monitoriamo costantemente

L'Rsa Anni Azzurri di Favaro Veneto ha nuovamente suscitato preoccupazioni, con segnalazioni di carenze già emerse nel 2022. Dopo la protesta dei familiari, l’Ulss 3 rassicura che la struttura viene monitorata costantemente, mentre la Cgil evidenzia come le criticità siano note da anni. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire adeguati standard di assistenza agli ospiti.

Dopo la protesta fuori dalla struttura del comitato dei familiari degli ospiti dell'Rsa Anni Azzurri di Favaro Veneto, domenica 4 gennaio, arrivano le rassicurazioni dell'Ulss 3 ma anche l'appello della Cgil, che sottolinea come le carenze e le difficoltà attuali fossero già evidenti da anni.

