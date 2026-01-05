Rottweiler vaga tra le auto sulla Tuscanese maialino in strada a Monterazzano | VIDEO

Due situazioni insolite si sono verificate recentemente in provincia di Viterbo: un Rottweiler smarrito si aggira tra le auto sulla strada Tuscanese, mentre a Monterazzano è stato avvistato un maialino in strada. Eventi che hanno attirato l'attenzione dei residenti, richiedendo interventi per garantire la sicurezza di persone e animali. Questi episodi ricordano l'importanza di attenzione e responsabilità nella gestione degli animali domestici e selvatici.

