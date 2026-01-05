Rottweiler vaga tra le auto sulla Tuscanese maialino in strada a Monterazzano | VIDEO

Da viterbotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due situazioni insolite si sono verificate recentemente in provincia di Viterbo: un Rottweiler smarrito si aggira tra le auto sulla strada Tuscanese, mentre a Monterazzano è stato avvistato un maialino in strada. Eventi che hanno attirato l'attenzione dei residenti, richiedendo interventi per garantire la sicurezza di persone e animali. Questi episodi ricordano l'importanza di attenzione e responsabilità nella gestione degli animali domestici e selvatici.

Rottweiler disorientato sulla Tuscanese a Viterbo, a Monterazzano invece spunta un maialino sulla strada. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

rottweiler vaga tra le auto sulla tuscanese maialino in strada a monterazzano video

© Viterbotoday.it - Rottweiler vaga tra le auto sulla Tuscanese, maialino in strada a Monterazzano | VIDEO

Leggi anche: Incidente tra tre auto sulla Tuscanese: grave uomo estratto dalle lamiere

Leggi anche: Vaga in strada in pigiama: investita e uccisa da un'auto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.