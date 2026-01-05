Roma Zirkzee resta un obiettivo concreto | si attende lo United

Roma mantiene vivo l’interesse per Joshua Zirkzee, attaccante attualmente in forza allo United. Il nome del giocatore torna con insistenza nelle discussioni di mercato di Trigoria, dove si valutano possibili sviluppi per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. La trattativa resta aperta e monitorata con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie della società giallorossa.

Il nome torna con insistenza sul tavolo di Trigoria e non è un caso. La Roma continua a lavorare sottotraccia su Joshua Zirkzee, profilo ritenuto ideale per completare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione. Non una suggestione estemporanea, ma una pista strutturata, che ha già superato uno snodo fondamentale: l’intesa con il calciatore. Il segnale dal campo e la volontà del giocatore. Nell’ultima uscita con il Manchester United, Zirkzee è rimasto in campo poco meno di mezz’ora contro il Leeds, ma è bastato per lasciare il segno con un assist decisivo. Un contributo che conferma lo stato di attenzione del giocatore, ma che non ha cambiato la sua posizione sul futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

