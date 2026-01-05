Roma vertice di mercato in corso | Gasperini chiede garanzie

A Roma, in attesa di sviluppi sul mercato, si tengono incontri tra la proprietà e lo staff tecnico. Gasperini ha espresso richieste di garanzie per il proseguimento della stagione, mentre la società valuta le opzioni disponibili. La riunione in corso a Trigoria mira a definire le strategie per il mercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze del team.

Ore calde a Trigoria. In casa Roma è in corso una riunione di mercato con la presenza della proprietà, chiamata a dare risposte immediate sulle strategie della sessione invernale. A riferirlo è Alfredo Pedullà. Al centro del confronto le richieste di Gian Piero Gasperini, che ha già indicato le priorità e chiesto garanzie per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico vuole interventi mirati e funzionali al suo progetto, mentre il club valuta tempi, costi e margini di manovra. Le trattative, al momento, non sono ancora entrate nel vivo. Il mercato della Roma resta in una fase interlocutoria, con decisioni attese a breve per capire se e come verranno soddisfatte le richieste dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, vertice di mercato in corso: Gasperini chiede garanzie Leggi anche: Roma, vertice tra Friedkin, Massara e Gasperini: il mercato di gennaio sul piatto Leggi anche: Mercosur, in bilico (all’ultimo miglio) l’accordo commerciale Ue-Sudamerica. Parigi chiede lo stop, Roma: “Più garanzie” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Garbo sulla corsa scudetto: Oltre il Napoli c'è un'altra favorita. La Roma punti al terzo posto; Paganini: Il Napoli non molla Chiesa, duello con la Juventus. Novità su Lang e Lucca. Roma, vertice di mercato in corso con i Friedkin: la situazione - L'articolo Roma, vertice di mercato in corso con i Friedkin: la situazione proviene da Roma news. msn.com

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee - Gian Piero Gasperini sta conducendo magistralmente la Roma, ma per continuare a sognare servirà un mercato di spessore a gennaio. sportmediaset.mediaset.it

