Roma ufficiali i convocati per Lecce | la scelta di Gasperini

La Roma ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la trasferta contro il Lecce, gara valida per la 19ª giornata di Serie A. La lista è stata diramata sul sito ufficiale dopo le decisioni definitive dello staff guidato da Gian Piero Gasperini. Tra i pali partono Svilar, Vasquez e Zelezny. In difesa convocati Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra e Ghilardi. A centrocampo presenti Cristante, Koné, Romano e Pisilli. Nel reparto offensivo Gasperini porta Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala ed El Shaarawy. La Roma partirà nelle prossime ore per la Puglia, con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso in campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

