Dopo la sconfitta di Bergamo, Gasperini si prepara a rivedere la sua linea difensiva in vista della trasferta a Lecce. La squadra deve rapidamente concentrarsi sul prossimo impegno, senza lasciarsi distrarre dagli esiti recenti. La sfida in Puglia rappresenta un’occasione per riprendere il cammino e consolidare le proprie posizioni in campionato, mantenendo attenzione e determinazione.

La sconfitta di Bergamo pesa, ma non concede alibi. La Roma archivia in fretta il ritorno amaro al Gewiss Stadium e si rimette in marcia verso Lecce, dove il calendario non ammette pause né riflessioni troppo lunghe. Martedì 6 gennaio, alle 18, il campionato impone una risposta immediata. E Gian Piero Gasperini è chiamato a trovarla con una squadra ridisegnata dall’emergenza. Difesa da reinventare e scelte forzate. Il primo nodo è dietro. Le squalifiche di Gianluca Mancini e Mario Hermoso privano la Roma di due titolari abituali, costringendo Gasperini a soluzioni inedite. Davanti a Mile Svilar, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Zeki Çelik adattato sul centro-destra, Filippo Ziolkowski al centro e Daniele Ghilardi sul lato sinistro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, subito Lecce: Gasperini costretto a reinventare la difesa

Leggi anche: Lecce-Roma, la partita degli equilibri fragili: ampiezza salentina contro una Roma da reinventare

Leggi anche: Roma, Gasperini costretto a convocare Dovbyk, Hermoso e Angelino: tutti e tre indisponibili

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gasperini, la festa dura poco: l’Atalanta vince e la sua Roma incassa un’altra sconfitta; Con Atalanta-Roma Gasperini perde tutta la difesa: tra squalificati e Coppa d'Africa a Lecce non ci sarà nessuno dei titolari; Le probabili formazioni di Lecce-Roma (Serie A); Atalanta-Roma, Gasperini: Gol di Scalvini? Var assurdo, errore inspiegabile.

Roma senza difesa a Lecce, Gasperini in emergenza totale: ecco i convocati, anche Baldanzi out - I giallorossi dovranno fare a meno di Hermoso e Mancini al "Via del Mare". msn.com