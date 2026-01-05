Roma subito Lecce | Gasperini costretto a reinventare la difesa

Dopo la sconfitta di Bergamo, Gasperini si prepara a rivedere la sua linea difensiva in vista della trasferta a Lecce. La squadra deve rapidamente concentrarsi sul prossimo impegno, senza lasciarsi distrarre dagli esiti recenti. La sfida in Puglia rappresenta un’occasione per riprendere il cammino e consolidare le proprie posizioni in campionato, mantenendo attenzione e determinazione.

La sconfitta di Bergamo pesa, ma non concede alibi. La Roma archivia in fretta il ritorno amaro al Gewiss Stadium e si rimette in marcia verso Lecce, dove il calendario non ammette pause né riflessioni troppo lunghe. Martedì 6 gennaio, alle 18, il campionato impone una risposta immediata. E Gian Piero Gasperini è chiamato a trovarla con una squadra ridisegnata dall’emergenza. Difesa da reinventare e scelte forzate. Il primo nodo è dietro. Le squalifiche di Gianluca Mancini e Mario Hermoso privano la Roma di due titolari abituali, costringendo Gasperini a soluzioni inedite. Davanti a Mile Svilar, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Zeki Çelik adattato sul centro-destra, Filippo Ziolkowski al centro e Daniele Ghilardi sul lato sinistro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

