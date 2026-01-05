Roma strada allagata | camionisti restano intrappolati

A Roma, alle prime ore del 5 gennaio 2026, due camionisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture a causa di un'allagamento in via Ardatina. Le squadre di soccorso VF di Tusc2 e il nucleo Saf sono intervenute per assicurare la sicurezza dei conducenti, intervenendo tempestivamente in risposta alle condizioni meteo avverse che hanno provocato l'innondamento della strada.

Roma, 5 gennaio 2026 – Alle 6:00 circa, in via Ardatina 628, le squadre VF di Tusc2 (12A) e nucleo Saf, sono intervenute per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi pesanti a causa dell' allagamento della sede stradale, dovuto alle condizioni meteo avverse. Raggiunti e recuperati dai soccorritori sono in ottime condizioni di salute.

