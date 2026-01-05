Roma ruba mannaia al macellaio e la brandisce in strada | arrestato libico

Un uomo di origine libica è stato arrestato a Roma dopo aver sottratto una mannaia di 50 centimetri dal banco di un macellaio. L’individuo ha spintonato il titolare, preso l’arma e si è allontanato in strada. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarlo poco dopo. L’episodio evidenzia le misure di sicurezza adottate nei negozi e l’importanza di interventi tempestivi per la tutela dei commercianti.

