Roma ora i big match sono un problema
Roma affronta una fase difficile nei grandi incontri, come dimostra la recente sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra giallorossa, che non vince in trasferta a Bergamo dal 2021, deve ora affrontare le sfide di un calendario complesso. Questi risultati evidenziano le difficoltà nei big match e la necessità di migliorare la performance in trasferta per mantenere alte le possibilità in campionato.
Con la sconfitta contro l’ Atalanta, i giallorossi ricevono un’altra pesante batosta in trasferta a Bergamo, dove la Roma non vince dal 2021. Dopo 18 partite di campionato, la Roma è al quinto posto a pari merito con la Juventus, che però rimane sopra in virtù dello scontro diretto a favore in un altro campo molto amaro come quello dell’Allianz Stadium. Gasperini per ora non è riuscito a invertire il trend negativo che la Lupa ha instaurato da anni, più precisamente dalla stagione 1920, quando sulla panchina della Roma siedeva Paulo Fonseca. La situazione non è migliorata col suo connazionale Josè Mourinho nè tantomeno con le brevi avventure dei due romanisti De Rossi e Ranieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
