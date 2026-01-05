Roma Mussolini FI | Crollo pino Fori Imperiali da 10 anni chiedo ricognizione alberature

Il crollo di un pino di circa venti metri lungo via dei Fori Imperiali a Roma evidenzia l’importanza di intervenire sulla tutela e la gestione delle alberature cittadine. Da anni, si chiedono interventi di ricognizione e mappatura delle piante presenti nel territorio per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Una corretta gestione del verde urbano è fondamentale per preservare il patrimonio arboreo e la sicurezza dei cittadini.

"Il crollo di un pino di venti metri avvenuto ieri sera lungo via dei Fori Imperiali, che solo per un caso fortuito non ha causato vittime, è l'ennesima testimonianza di una città che vive di tragedie sfiorate – spesso, purtroppo, anche consumate – e che necessita di un serio lavoro di ricognizione e di mappatura delle alberature presenti sul territorio". Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini. "Un lavoro che, personalmente, ho più e più volte richiesto negli ultimi 10 anni nelle vesti di vicepresidente della Commissione Trasparenza e che non può più essere procrastinato a tutela dell'incolumità dei cittadini.

