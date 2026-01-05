Roma mercato sotto confronto | Massara e Gasperini a colloquio

A Trigoria si svolge un incontro tra Massara e Gasperini, focalizzato sulle strategie di mercato della Roma. La discussione riguarda le prossime operazioni in entrata, con l’obiettivo di definire una linea condivisa in un momento cruciale della stagione. La collaborazione tra dirigenza e area tecnica è fondamentale per pianificare le mosse future e rafforzare la squadra.

Il mercato accende il dibattito a Trigoria. In casa Roma è in corso un confronto diretto sulle prossime mosse in entrata, con dirigenza e area tecnica chiamate a trovare una linea condivisa in una fase chiave della stagione. Al centro del tavolo ci sono le valutazioni tra il direttore sportivo Frederic Massara e l’allenatore Gian Piero Gasperini. Il tecnico spinge per profili funzionali al suo impianto di gioco e chiede interventi mirati, mentre il club lavora per tenere insieme sostenibilità economica e opportunità di mercato. Il dialogo è intenso ma rientra nella normale pianificazione: ogni scelta pesa sul presente e sull’immediato futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, mercato sotto confronto: Massara e Gasperini a colloquio Leggi anche: Roma, vertice tra Friedkin, Massara e Gasperini: il mercato di gennaio sul piatto Leggi anche: La vetta non allontana il mercato: Gasperini e Massara hanno le idee chiare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affitti a Roma nel 2025: prezzi in aumento, ma la crescita rallenta; Borse e giacche griffate, ma sono false: sequestrati 500 articoli al mercato di Porta Portese; Raspadori alla Roma, ore decisive: accordo sulla formula, cosa succede oggi; VIDEO. Roma, Raspadori-Zirkzee nomi giusti per svoltare in attacco?. Roma, attacco finale: Gasp studia il tridente anti Genoa - Gian Piero Gasperini guarda ancora sotto l’albero, ma non trova nessun regalo: il mercato deve ancora portare rinforzi alla sua Roma, che si prepara ad affrontare il Genoa per ... ilmessaggero.it

Europa: il 20 novembre a Roma il confronto sul completamento dell’Unione dei capitali - Si terrà giovedì 20 novembre a Roma, alle 15, nello spazio “Esperienza Europa – David Sassoli”, l’incontro “Rafforzare l’Ue completando il mercato interno: la via per un’Unione dei capitali”, promosso ... agensir.it

Roma-Genoa, Gian Piero Gasperini verso la sfida dell'Olimpico: "Si parla troppo di mercato. Ferguson? Non era un discorso contro di lui" - Il tecnico giallorosso ha chiarito la vicenda relativa ad Evan Fergsuon ed ha parlato di quanto il mercato condizioni le scelte. eurosport.it

Giacomo Raspadori al centro delle voci di mercato: Roma e Lazio in lizza Il mercato di gennaio potrebbe riservare colpi di scena con Giacomo Raspadori, ambito da Roma e Lazio. Tuttavia, l'Atletico Madrid sembra non volerlo cedere, come confermato dal - facebook.com facebook

La #Roma è in riserva e ha bisogno in fretta di aiuti dal mercato. Ha perso 4 delle ultime 6 partite contro Napoli, Cagliari, Juventus e Atalanta: è il segno evidente che fin qui #Gasperini ha estratto molto più del valore della sua squadra. #AtalantaRoma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.