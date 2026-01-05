Roma manifestazione pro-Venezuela in piazza Barberini | Liberate Maduro

Oggi a Roma, in piazza Barberini, si svolge una manifestazione a sostegno del Venezuela e della liberazione di Maduro. L’evento si inserisce nel contesto di un presidio contro l’uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra Stati. La manifestazione mira a promuovere un dialogo pacifico e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni internazionali di attuale rilevanza.

Roma, 5 gennaio 2026 – Un presidio contro l’estensione della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra Stati è in programma per oggi, lunedì 5 gennaio. alle 17:30. La mobilitazione nasce per condannare l’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela e il rapimento del presidente Nicolas Maduro e dei suoi familiari, definendoli una gravissima escalation bellica e una palese violazione del diritto internazionale. Trump bombarda il Venezuela, esplosioni a Caracas. Catturato Maduro La condanna dell’attacco e del rapimento di Maduro. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori, l’azione del governo guidato da Donald Trump è stata giudicata priva di qualsiasi giustificazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: "Liberate Maduro, no all'invasione di Trump", Cgil e sinistra scendono in piazza

Leggi anche: Da pro-Pal a pro-Maduro: a Milano la manifestazione degli antagonisti che appoggiano il regime venezuelano (video)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; La metamorfosi della sinistra. Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro; Venezuela, manifestazione nel pomeriggio a Roma: Trump giù le mani; Liberate Maduro, no all'invasione di Trump, Cgil e sinistra scendono in piazza.

Attacco Usa in Venezuela. Sit in di protesta e manifestazioni di piazza - 30, una dimostrazione in piazza Barberini con l'adesione di ANPI Comitato Provinciale di Roma, Rete #No B ... rainews.it