Roma il retroscena su Füllkrug | stop di Gasperini

Roma ha recentemente sospeso i contatti con Niclas Füllkrug, chiarendo le proprie scelte offensive. Il club giallorosso aveva avviato trattative con l’attaccante tedesco, ma l’operazione è stata successivamente congelata. Questo retroscena offre uno sguardo sulle strategie di mercato della Roma e sulle decisioni prese per rinforzare la rosa.

Retroscena di mercato che chiarisce le scelte offensive della Roma. Nelle scorse settimane il club giallorosso aveva avviato contatti avanzati per Niclas Füllkrug, arrivando di fatto a congelare l’operazione. Un dossier seguito direttamente dal ds Frederic Massara, prima della svolta improvvisa. La frenata non è stata economica, ma tecnica. Il profilo dell’attaccante del West Ham United non ha mai convinto fino in fondo Gian Piero Gasperini, che ha preferito non dare il via libera all’operazione. Da lì il cambio di rotta, con Füllkrug che ha poi scelto il Milan, mossa che ha sorpreso anche ambienti vicini alla trattativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

