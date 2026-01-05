Roma | camionisti intrappolati per allagamento in via Ardeatina recuperati in ottime condizioni

A Roma, in via Ardeatina 628, due camionisti sono rimasti intrappolati a causa di un allagamento causato dalle forti piogge. Gli operatori di emergenza sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare i conducenti in ottime condizioni di salute. L’incidente sottolinea l’importanza di monitorare le condizioni meteorologiche e di adottare misure di sicurezza durante le intemperie.

Due camionisti si sono trovati intrappolati all’interno dei loro mezzi pesanti a causa di un significativo allagamento verificatosi in via Ardatina 628, a Roma, provocato dalle avverse condizioni meteorologiche. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 del mattino, quando le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla Tusc2 (12A) e dal nucleo Saf, sono intervenute prontamente per prestare soccorso ai due conducenti. Fortunatamente, i camionisti sono stati raggiunti e recuperati in ottime condizioni di salute, senza riportare ferite gravi o conseguenze significative. (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

