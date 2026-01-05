A Roma, una donna di 45 anni, di origine peruviana, è stata arrestata per aver sottratto alcuni smartphone in diversi negozi situati alle porte della città. L’operazione rientra in un’azione di contrasto ai furti nelle aree commerciali, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nei quartieri interessati.

La donna, di 45 anni e di origine peruviana, è stata arrestata per aver rubato degli smartphone in alcuni negozi situati alle porte di Roma. I Carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza che prevede la custodia cautelare in carcere a suo carico, poiché gravemente indiziata di aver commesso un duplice furto aggravato in concorso. Questo provvedimento cautelare è stato emesso a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Castel Gandolfo, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Le indagini, che hanno incluso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, l’individuazione fotografica e l’ascolto di testimoni, hanno permesso di costruire un quadro indiziario chiaro e solido a carico dell’indagata, in relazione a due furti aggravati avvenuti nel mese di marzo 2025 all’interno di due negozi di telefonia mobile situati nei comuni di Ciampino e Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: aveva rubato degli smartphone in dei negozi, arrestata 45enne

Leggi anche: Arrestato il ladro diventato l'incubo dei commercianti di Trani, aveva colpito in 9 negozi

Leggi anche: Lucca, la stagione dei saldi: tanta gente nei negozi a caccia degli sconti. Le attese dei venditori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato #Roma, retroscena #Fullkrug: #Massara lo aveva bloccato, #Gasperini lo ha bocciato #ASRoma #Calciomercato x.com

Il talento sotto traccia. Nora Orlandi. La signora dei 4+4. Chi di noi c’era già, negli anni Sessanta e Settanta, non può non ricordarsi di lei e, appunto, dei suoi 4+4. Bella, brava, poliedrica, ci lasciava un anno fa, il 1 gennaio 2025 a Roma. Aveva 91 anni. Canta - facebook.com facebook