Roma auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall’acqua

A Roma, un'auto parcheggiata sulla banchina del Tevere vicino al ponte Margherita è stata sommersa dall'acqua a causa delle intense piogge. L'episodio evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche improvvise e alle conseguenze sul territorio urbano. La situazione resta sotto osservazione per valutare ulteriori interventi e garantire la sicurezza delle aree interessate.

(Adnkronos) – Un’auto parcheggiata sulla banchina del Tevere, all’altezza del ponte Margherita a Roma, è stata sommersa dall’acqua salita improvvisamente per le piogge. Sul posto i carabinieri che, vedendo i tergicristalli dell’auto in funzione hanno subito attivato i soccorsi. Dagli accertamenti sembra che nell’auto non ci siano persone ma sono comunque in corso le verifiche. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

