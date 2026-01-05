Roma auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall’acqua

A Roma, un'auto parcheggiata sulla banchina del Tevere vicino al ponte Margherita è stata sommersa dall'acqua a causa delle intense piogge. L'episodio evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche improvvise e alle conseguenze sul territorio urbano. La situazione resta sotto osservazione per valutare ulteriori interventi e garantire la sicurezza delle aree interessate.

(Adnkronos) – Un’auto parcheggiata sulla banchina del Tevere, all’altezza del ponte Margherita a Roma, è stata sommersa dall’acqua salita improvvisamente per le piogge. Sul posto i carabinieri che, vedendo i tergicristalli dell’auto in funzione hanno subito attivato i soccorsi. Dagli accertamenti sembra che nell’auto non ci siano persone ma sono comunque in corso le verifiche. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall’acqua Leggi anche: Auto sommersa dall’acqua. Due meccanici ’eroi’ salvano padre e figlia Leggi anche: Piogge torrenziali in Thailandia, Hat Yai sommersa dall'acqua Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta. Maltempo Roma, chiusi gli accessi alle banchine del Tevere: allagamenti e treni sospesi nella stazione di Ciampino - L'ordinanza arriva dalla Protezione Civile di Roma Capitale a causa del maltempo. msn.com

Maltempo a Roma, allerta arancione: allagamenti in metro e Tevere in piena. Video - È allerta arancione a Roma per il maltempo e le forti piogge che stanno flagellando il Lazio in queste ore. tg.la7.it

Maltempo: banchine chiuse per motivi di sicurezza sul Tevere a Roma - A causa del maltempo e sulla base dell'informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta ... msn.com

Ragazza completamente ubriaca al volante centra auto della Polizia Locale di Roma, sbalzandola lontano per 30 metri, in una carambola devastante (FOTO) - facebook.com facebook

Scontro frontale tra due auto alle porte di Roma, tre morti e un ferito. L'incidente è avvenuto sabato sera a Tor San Lorenzo. Le vittime sono padre, madre e il 37enne che era a bordo dell'altra auto. Il figlio della coppia è stato soccorso ed è in ospedale. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.