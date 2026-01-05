roma attesi dan e ryan friedkin nelle prossime ore

Nelle prossime ore, Roma si prepara a ricevere Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club giallorosso. Si tratta di un momento importante per i piani alti della società, segnato dalla presenza dei titolari che intendono seguire da vicino gli sviluppi della squadra. L’arrivo dei Friedkin a Roma rappresenta un passaggio significativo nella gestione del club, in un contesto di continuità e attenzione alle strategie future.

Movimenti ai piani alti in casa Roma. Nelle prossime ore sono attesi nella Capitale Dan Friedkin e Ryan Friedkin, proprietari del club giallorosso. La notizia filtra in un momento delicato: mercato ancora fermo, clima appesantito e la recente sconfitta di Bergamo che ha lasciato strascichi dentro e fuori dal campo. La presenza della proprietà americana viene letta come un segnale diretto di attenzione verso la squadra e l’ambiente, con l’obiettivo di fare il punto su strategie sportive e assetto societario. Non emergono, al momento, indicazioni ufficiali sull’agenda dei Friedkin, ma non è escluso che la visita possa toccare anche temi strutturali, a partire dal progetto del nuovo stadio, oltre alle prossime mosse di mercato e alla gestione della fase attuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

