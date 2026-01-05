Roma si prepara alla sfida contro il Lecce, in programma nella giornata di domani. Nelle ultime ore, l'attenzione si concentra sull’allenamento individuale di Bailey, che potrebbe influenzare la sua presenza in campo. La squadra si avvicina alla partita con l’obiettivo di chiudere positivamente il girone d’andata, in un match importante per la classifica.

È già giorno di vigilia in casa Roma, che si appresta a chiudere il proprio girone d’andata affrontando in trasferta il Lecce. Una gara molto importante per il prosieguo del campionato dei giallorossi, che sono reduci dal ko con l’Atalanta e che dovranno quindi rimettersi subito in carreggiata per non perdere terreno rispetto alle prime quattro posizioni in classifica. Per la sfida dello Stadio Via del Mare, Gasperini avrà più di un problema in difesa viste le squalifiche di Mancini ed Hermoso, ma anche in attacco l’infortunato Pellegrini potrebbe non essere l’unico assente. Stando infatti a quanto riportato da Il Tempo, in questi ultimi due giorni si è infatti allenato a parte Leon Bailey, che non ha ancora superato i problemi alla coscia, accusati nel corso della sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, allenamento individuale per Bailey: verso il forfait con il Lecce

Leggi anche: Roma, Wesley torna in gruppo: individuale per Bailey

Leggi anche: Roma Inter, Wesley torna in gruppo, lavoro individuale per Angelino e Bailey

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, allenamento verso l'Atalanta: novità Soulé, Hermoso a parte; Roma, da Trigoria: individuale per Hermoso, c’è Soulé.

Trigoria, ultimo allenamento del 2025: differenziato per Hermoso, personalizzato per Celik, Ziolkowski e Bailey - Giallorossi in campo questa mattina: prosegue il recupero per l'ex Aston Villa, influenza per il turco e il polacco. ilromanista.eu