Roma | allagata abitazione in piano seminterrato soccorse 2 donne in ipotermia

Nella notte a Roma, un'abitazione al piano seminterrato è stata allagata, creando una situazione di emergenza. Due donne di 21 e 24 anni sono state soccorse in ipotermia, rimaste intrappolate all’interno. L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza le persone coinvolte e valutare i danni causati dall’allagamento.

Nel corso della notte, un'abitazione situata al piano seminterrato ha subito un allagamento che ha messo in grave pericolo due giovani donne di 21 e 24 anni, le quali si sono trovate impossibilitate a uscire. L'acqua ha raggiunto un livello tale da mancare solo 50 centimetri per arrivare al soffitto della stanza. L'intervento è avvenuto in via di Trigoria a Roma, dove la sala operativa del comando dei vigili del fuoco della capitale ha attivato la squadra di Pomezia 22A intorno alle 2:40 di questa notte. Sul posto, i vigili del fuoco, appartenenti al nucleo sommazzatori, sono intervenuti tempestivamente, procedendo a tagliare le inferriate che proteggevano le finestre del seminterrato.

