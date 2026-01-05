Roma al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade
A partire da giovedì 15 gennaio 2026, il centro storico di Roma introduce la Zona 30, con un limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade all’interno della ZTL. La misura, in vigore dalle 8 del mattino, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel cuore della città, applicando il limite senza eccezioni su tutta l’area interessata.
Il centro di Roma si prepara a rallentare. Da giovedì 15 gennaio 2026, a partire dalle ore 8 del mattino, all’interno della Ztl Centro storico sarà in vigore il limite massimo di 30 chilometri orari su tutte le strade, senza eccezioni. Il cuore della Capitale diventerà così una grande “Zona 30”, anticipando rispetto alle previsioni iniziali che indicavano la fine del mese come possibile data di avvio. Ad annunciare ufficialmente l’entrata in vigore delle nuove regole è stato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, in un’intervista al Corriere della Sera. In questi giorni i tecnici stanno completando l’installazione della nuova segnaletica, necessaria anche dopo la recente riperimetrazione della Ztl. 🔗 Leggi su Funweek.it
