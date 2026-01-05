Roma a Lecce senza alibi | emergenza e voglia di riscatto

Roma si prepara alla trasferta di Lecce, un impegno importante per rispondere alle recenti difficoltà. Dopo la sconfitta di Bergamo, la squadra è chiamata a rimettersi in carreggiata e affrontare con concentrazione la partita del 6 gennaio alle 18:00 al Via del Mare. È un’occasione per dimostrare carattere e determinazione in un momento cruciale della stagione.

La ferita di Bergamo brucia ancora, ma il calendario non concede tregua. La Roma deve girare pagina in fretta e presentarsi lucida all’appuntamento del 6 gennaio, quando alle 18:00 affronterà il Lecce al Via del Mare. Non è una semplice trasferta: è un passaggio delicato, emotivo e tecnico, in cui servono risposte immediate. L’emergenza difensiva e le scelte di Gasperini. La settimana giallorossa si apre con un problema chiaro: la difesa. Le squalifiche di Mancini e Hermoso costringono Gian Piero Gasperini a scelte quasi obbligate. Il modulo resta il 3-4-2-1, ma l’interpretazione cambia. Davanti a Svilar si profila un terzetto del tutto inedito: Celik adattato a braccetto destro, Ziolkowski centrale e Ghilardi sul lato sinistro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, a Lecce senza alibi: emergenza e voglia di riscatto Leggi anche: Como-Roma Femminile, Rossettini: “C’è voglia di riscatto” Leggi anche: Lecce, testa alla Juventus con la voglia di riscatto: i pugliesi andranno a Torino con l’intenzione di fare il colpaccio. I dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, Gasperini pressa il club: il mercato è decisivo per la Champions; VOCALELLI:; Ambizione senza alibi: il Parma cresce nella mentalità. Roma, Gasperini pressa il club: il mercato è decisivo per la Champions - ) menzionato da Gasperini alla vigilia della gara con l’Atalanta, si va sempre di più assottigliando. ilmessaggero.it

Roma a Lecce senza difesa: Mancini ed Hermoso squalificati, guai per Gasp - I due centrali della Roma ammoniti da Fabbri a Bergamo già nel primo tempo: non ci saranno nel match dell'Epifania contro il Lecce ... calciolecce.it

Lecce-Roma: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del turno infrasettimanale - Neanche il tempo di rifiatare che la Serie A torna in campo per il primo turno infrasettimanale del 2026. msn.com

La Roma si presenta a Lecce in piena emergenza difensiva. Una situazione che sta accelerando le riflessioni in ottica calciomercato Ecco i nomi sul taccuino di Massara #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook

La Juve fa harakiri col Lecce e l'Atalanta castiga la Roma di Gasp. Oggi l'Inter cerca il sorpasso ma occhio a Lazio-Napoli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.