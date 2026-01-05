In seguito al tragico incendio di Crans Montana, Luigi Ciatti sottolinea l'importanza della sicurezza come elemento fondamentale. A Scandicci, è stato proclamato un lutto cittadino per ricordare le vittime dell’incidente. In questo momento difficile, le parole di Ciatti invitano a riflettere sulla necessità di misure preventive efficaci per garantire la tutela di tutti.

Firenze, 5 gennaio 2026 – “In questi giorni io e la mia famiglia ci siamo fortemente immedesimati in quello che stanno passando i familiari dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans Montana. Sono casi certamente diversi, ma mi è venuto subito in mente quello che è successo a mio figlio Niccolò”. Lo afferma Luigi Ciatti, padre di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni per le conseguenze di un pestaggio in discoteca a Lloret de Mar (Spagna), nell'agosto del 2017. "La questione sicurezza”. Luigi Ciatti ricorda che “nessuno degli addetti del locale intervenne per fermare l'aggressione” a suo figlio e così oggi, nel caso dell'incendio nella discoteca di Crans-Montana “purtroppo la questione sicurezza, argomento che spesso sembra lontano dalla vita reale, invece è indispensabile e necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo di Crans Montana, Luigi Ciatti: “La sicurezza è indispensabile”. Lutto cittadino a Scandicci

Leggi anche: Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost»

Leggi anche: Al Niguarda 11 ricoverati da Crans-Montana, «7 in condizioni serie». Lutto cittadino a Milano. Chi sono le sei giovani vittime italiane – La diretta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans Montana, negli occhi di Torino lo Statuto; Crans-Montana, le testimonianze di chi frequentava il locale: Lì ci sentivamo sicuri.

Rogo di Crans Montana, Luigi Ciatti: “La sicurezza è indispensabile”. Lutto cittadino a Scandicci - “Sono casi certamente diversi, ma mi è venuto subito in mente quello che è successo a mio figlio Niccolò”, ha detto il padre del giovane ucciso a 21 anni in una discoteca a Lloret de Mar ... lanazione.it