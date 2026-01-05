Ritrovata la signora Francesca Candeloro | si era allontanata sabato dalla sua abitazione

È stata ritrovata la signora Francesca Candeloro, scomparsa da Latina sabato 3 gennaio. La donna, di 64 anni, si era allontanata dalla propria abitazione senza più essere rintracciabile. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e vicini. Ora, fortunatamente, è stata rintracciata e sta bene.

E' stata ritrovata la signora scomparsa da Latina nel pomeriggio di sabato 3 gennaio. Francesca Candeloro, 64 anni, si era allontanata dalla sua abitazione e non aveva dato più notizie di sé. I familiari, in apprensione per lei, hanno quindi lanciato un appello per ritrovarla, allertando le forze.

Latina, ritrovata la 64enne scomparsa - Francesca Candeloro rintracciata in strada della Legione Veneta: in stato confusionale, accompagnata in ospedale dalla Polizia di Stato ... latinaoggi.eu

Ritrovata a Latina Francesca Candeloro, la donna scomparsa sabato - La donna che era uscita di casa sabato intorno alle 16 e non aveva più fatto ritorno, si trovava in via Regione Vene ... radioluna.it

