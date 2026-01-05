Rita De Crescenzo a Roccaraso invasione bis | Sindaco noi siamo pronti L’appello su TikTok

Rita De Crescenzo, influencer napoletana, ha nuovamente invitato i suoi follower a partecipare a un’uscita a Roccaraso, condividendo un appello su TikTok. L’iniziativa mira a coinvolgere la community in un evento collettivo, mantenendo un approccio semplice e diretto. L’attenzione resta sulla partecipazione e sulla collaborazione tra i cittadini, senza enfasi o sensazionalismi.

