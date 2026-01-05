Ristrutturata la sede della Croce Rossa a Loreto | Si è realizzato un sogno

Dopo circa otto mesi di lavori, è stata completata la ristrutturazione della sede della Croce Rossa a Loreto, Bergamo. Recentemente sono state rimosse le impalcature che avevano avvolto l’edificio, segnando la conclusione di un intervento importante per migliorare gli spazi e le condizioni della sede. L’intervento rappresenta un passo avanti nel supporto alle attività di emergenza e assistenza della comunità locale.

Bergamo. Dopo quasi 8 mesi di lavori, nei giorni scorsi, sono state rimosse le impalcature che ‘’ingabbiavano’’ la sede della Comitato di Bergamo della Croce Rossa a Loreto in città. ‘’Si è realizzato un sogno grazie ad un grande lavoro di squadra’’ dichiara visibilmente soddisfatto il Presidente Gianluca Sforza. ‘’Ho messo mano all’idea del progetto, pensata dal mio predecessore alla guida del Comitato Maurizio Bonomi, ora Presidente Regionale Cri, subito appena sono stato eletto. La sede aveva bisogno di essere ristrutturata e riqualificata, essendo un immobile degli anni sessanta, per rispondere alle nuove esigenze e per fornire a volontari, dipendenti e utenti ambienti moderni, sicuri e confortevoli”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Croce Rossa, via ai lavori di riqualificazione della sede di Padova Leggi anche: Nuova sede per la Croce Rossa. Definito l’acquisto in via Acquale. Ma ora c’è bisogno di risorse per ristrutturare i locali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ristrutturata la sede della Croce Rossa a Loreto: Si è realizzato un sogno. Ristrutturata la sede della Croce Rossa a Loreto: “Si è realizzato un sogno” - ‘’Si è realizzato un sogno grazie ad un grande lavoro di squadra’’ dichiara visibilmente soddisfatto il Presidente Gianluca Sforza ... bergamonews.it

La Croce Rossa apre la sede all’ex poliambulatorio - La Croce Rossa di Bagni di Lucca annuncia l’inaugurazione della sua nuova sede, un traguardo importante che rappresenta un... lanazione.it

Nuova sede per la Croce Rossa. Definito l’acquisto in via Acquale. Ma ora c’è bisogno di risorse per ristrutturare i locali - E’ stata acquistata, con fondi dedicati, la nuova sede del comitato della Croce Rossa Massa Carrara, un luogo capace di sostenere il flusso di bisogni reali e urgenti della collettività. lanazione.it

La nuova sede si presenta interamente ristrutturata, secondo i parametri prescritti dall’Assessorato regionale alla Sanità, competente all’accreditamento dell’Unità di Raccolta di Marsala. Vi si accede dallo spiazzale del cimitero urbano... - facebook.com facebook

Motorizzazione, sede amministrativa insicura e inaccessibile: l’Ugl dice "no" alla ristrutturazione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.