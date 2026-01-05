Grazie a Stranger Things, mi è tornato in mente Bob Dylan, in particolare la sua canzone

C’è una canzone, dolcissima e straziante, di Bob Dylan, significativamente Bob Dylan’s Dream, contenuta nel suo secondo album, il celebre Freewhelin’, dall’iconica copertina; al cospetto dei capolavori presenti nel disco, questo brano è spesso dimenticato; il poco più che ventenne cantautore, ancora non famoso, riflette sulle amicizie perdute, con la voce e la saggezza di un adulto disincantato: “Con i cuori affamati nel calore e nel freddo Non pensavamo che saremmo mai diventati vecchiPensavamo che potevamo restare per sempre in allegria ma in realtà le nostre possibilità erano una su un milione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ringrazio Stranger Things per avermi ricordato Bob Dylan, ma non riesco a non vederne gli enormi difetti (attenzione: spoiler!)

